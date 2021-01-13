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Алексей Березуцкий покидает ЦСКА

13 Января 2021, 23:45,

LiveSport.Ru

Бывший защитник ЦСКА, а на данный момент заместитель генерального директора клуба Алексей Березуцкий может покинуть «армейцев» уже этой зимой, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Причиной, скорее всего, являются разногласия с руководством, в связи с чем Алексей мог принять подобное решение. Это может быть уже третий громкий уход из ЦСКА за последнее время - перед этим клуб не продлил контракты с представителями тренерского штаба Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Алексей Березуцкий провёл в составе ЦСКА 341 матч и отметился 8 мячами. Он также с 2003 по 2016 год выступал за сборную России, за которую провёл 58 матчей и не имел результативных действий.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ЦСКА Москва, РПЛ, Алексей Березуцкий
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