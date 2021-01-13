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​В «Ротор» из «Астаны» перешли три футболиста

13 Января 2021, 18:38,

ФК "Краснодар"

«Ротор» объявил о пополнении состава команды сразу тремя футболистами. Интересно, что все они до волгоградского клуба выступали за «Астану» из Казахстана.

Тройка новичков представляет разные линии футбольного поля. Тридцатилетний Дмитрий Шомко является защитником, 32-летний Иван Маевский – полузащитником, а 29-летний Алексей Щёткин – нападающим.

После первой части сезона «Ротор» располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

В среду футболисты «Ротора» сдадут тесты на коронавирус, в четверг – пройдут обследование, а в пятницу – отправятся на сборы в Турцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ротор, Трансферы футбола - зима 2021, Иван Маевский, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Дмитрий Шомко, Алексей Щёткин
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