​В «Ротор» из «Астаны» перешли три футболиста

«Ротор» объявил о пополнении состава команды сразу тремя футболистами. Интересно, что все они до волгоградского клуба выступали за «Астану» из Казахстана.

Тройка новичков представляет разные линии футбольного поля. Тридцатилетний Дмитрий Шомко является защитником, 32-летний Иван Маевский – полузащитником, а 29-летний Алексей Щёткин – нападающим.

После первой части сезона «Ротор» располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

В среду футболисты «Ротора» сдадут тесты на коронавирус, в четверг – пройдут обследование, а в пятницу – отправятся на сборы в Турцию.