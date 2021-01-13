​«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии

«Ахмат» усилил атакующую линию румынским нападающим. Габриэль Янку перебрался в грозненский клуб из «Вииторула», подписав контракт сроком на три с половиной года. 26-летний форвард уже начал заниматься с новой командой на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Габриэль Янку стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Румынии, забив восемнадцать голов в ворота соперников. В текущем же сезоне он забил за «Вииторул» четыре гола в девяти поединках румынской Лиги 1.

В сентябре прошлого года Габриэль Янку дебютировал в составе национальной сборной Румынии.