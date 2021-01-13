​Названа дата медицинского обследования Хендрикса - футболист ещё не стал игроком «Спартака»

Во вторник ПСВ объявил о достижении договорённости со «Спартаком» по трансферу полузащитника Йоррита Хендрикса. Надо понимать, что голландец ещё не стал игроком «красно-белых», поскольку не подписал контракт. Это случится в случае успешного прохождения медицинского обследования. Вероятно, оно пройдёт в ближайшую субботу, шестнадцатого января. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ. В первой команде полузащитник провёл 239 матчей, забил восемь голов и отдал семнадцать результативных передач на партнёров.