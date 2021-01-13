​Названа дата медицинского обследования Хендрикса - футболист ещё не стал игроком «Спартака»

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13 Января 2021, 17:30,
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Во вторник ПСВ объявил о достижении договорённости со «Спартаком» по трансферу полузащитника Йоррита Хендрикса. Надо понимать, что голландец ещё не стал игроком «красно-белых», поскольку не подписал контракт. Это случится в случае успешного прохождения медицинского обследования. Вероятно, оно пройдёт в ближайшую субботу, шестнадцатого января. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.
Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ. В первой команде полузащитник провёл 239 матчей, забил восемь голов и отдал семнадцать результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс