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​Названа дата медицинского обследования Хендрикса - футболист ещё не стал игроком «Спартака»

13 Января 2021, 17:30,

Евро-Футбол.Ру

Во вторник ПСВ объявил о достижении договорённости со «Спартаком» по трансферу полузащитника Йоррита Хендрикса. Надо понимать, что голландец ещё не стал игроком «красно-белых», поскольку не подписал контракт. Это случится в случае успешного прохождения медицинского обследования. Вероятно, оно пройдёт в ближайшую субботу, шестнадцатого января. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ. В первой команде полузащитник провёл 239 матчей, забил восемь голов и отдал семнадцать результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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