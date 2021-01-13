​Савин – о Сёмине в клубе «Красава»: «Круто, что у него осталось огромное желание помогать молодым»

Евгений Савин успел анонсировать создание футбольного клуба под названием «Красава». Тренером-консультантом этого клуба станет известный специалист Юрий Сёмин, который с начала лета прошлого года находится без работы после ухода из «Локомотива».

Савин написал на своей странице в Instagram, что Сёмин будет следить за просмотрами футболистов, а также матчами команды.

«Круто, что у тренера с таким опытом и бэкграундом осталось огромное желание помогать молодым», - написал Савин.

Будучи тренером «Локомотива», Юрий Сёмин трижды приводил команду к титулу чемпиона России.