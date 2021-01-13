​Савин – о Сёмине в клубе «Красава»: «Круто, что у него осталось огромное желание помогать молодым»

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13 Января 2021, 16:35,
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Евгений Савин успел анонсировать создание футбольного клуба под названием «Красава». Тренером-консультантом этого клуба станет известный специалист Юрий Сёмин, который с начала лета прошлого года находится без работы после ухода из «Локомотива».
Савин написал на своей странице в Instagram, что Сёмин будет следить за просмотрами футболистов, а также матчами команды.
«Круто, что у тренера с таким опытом и бэкграундом осталось огромное желание помогать молодым», - написал Савин.
Будучи тренером «Локомотива», Юрий Сёмин трижды приводил команду к титулу чемпиона России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Юрий Сёмин, Евгений Савин, Красава