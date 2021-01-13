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Кокорин ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

13 Января 2021, 13:25,

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин ответил на вопрос журналистов о своем будущем.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Вы бы еще попозже спросили», - сказал 29-летний футболист корреспонденту издания «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кокорину со стороны итальянских клубов.

В «Спартак» Александр перебрался летом 2020-го года на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение по схеме «3+1».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги форвард провел восемь поединков, отметившись двумя голами (оба - с пенальти) и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
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