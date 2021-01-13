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Экс-глава ФНЛ Ефремов назначен вице-президентом «Урала»

13 Января 2021, 12:15,

Global Look Press

Экс-президент ФНЛ Игорь Ефремов трудоустроился в «Урале». Он занял пост вице-президента команды, об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Приветствуем Игоря Ефремова в оранжево-черной семье и желаем продуктивной работы по развитию уральского футбола!», - гласит сообщение екатеринбургского клуба.

Напомним, что Ефремов являлся главой ФНЛ с декабря 2010-го года. Об отставке руководителя было объявлено седьмого декабря 2020-го года.

После 19 туров российской Премьер-лиги «Урал» набрал 21 очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате команда проведет против «Краснодара» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Игорь Ефремов
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