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«Рубин» провёл первую тренировку на сборе в Турции

12 Января 2021, 23:34,

Global Look Press

«Рубин» прибыл в турецкий Белек, где проведёт все три зимних сбора.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, команда уже провела первую тренировку, участие в которой принял новичок «Рубина» Мицуки Сайто. Первый товарищеский матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 21 января, соперником казанцев станет «Партизан», а 24 января «Рубин» сразится с «Сочи».

После девятнадцати туров «Рубин» занимает лишь девятое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Спартака» на семь очков, именно с «красно-белыми» казанский клуб сыграет в первом матче после перерыва. Встреча состоится в конце февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин
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