Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире.

Как сообщил журналист Станислав Гридасов, в список запрещенных слов вошли в том числе и следующие англицизмы: «ассист», «андердог», «каппер», «корнер», «коуч, «лайкать», «ростер», «хайлайт» и даже «Чемпионшип».

Интересно, что англицизмы разбиты на три категории: допустимо к употреблению в эфире, допустимо к употреблению в эфире только в специализированном поясняющем контексте и недопустимо к употреблению в эфире.

Отмечается, что инициатива о запрете англицизмов исходила от председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.