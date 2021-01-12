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Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире

12 Января 2021, 21:57,

twitter.com

Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире.

Как сообщил журналист Станислав Гридасов, в список запрещенных слов вошли в том числе и следующие англицизмы: «ассист», «андердог», «каппер», «корнер», «коуч, «лайкать», «ростер», «хайлайт» и даже «Чемпионшип».

Интересно, что англицизмы разбиты на три категории: допустимо к употреблению в эфире, допустимо к употреблению в эфире только в специализированном поясняющем контексте и недопустимо к употреблению в эфире.

Отмечается, что инициатива о запрете англицизмов исходила от председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Матч ТВ
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
12 Января 2021, 22:22

А футбол переименуют, тоже же англицизм? :)

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