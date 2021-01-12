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12 Января 2021, 21:57,
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Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире.
Как сообщил журналист Станислав Гридасов, в список запрещенных слов вошли в том числе и следующие англицизмы: «ассист», «андердог», «каппер», «корнер», «коуч, «лайкать», «ростер», «хайлайт» и даже «Чемпионшип».
Интересно, что англицизмы разбиты на три категории: допустимо к употреблению в эфире, допустимо к употреблению в эфире только в специализированном поясняющем контексте и недопустимо к употреблению в эфире.
Отмечается, что инициатива о запрете англицизмов исходила от председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Матч ТВ
А футбол переименуют, тоже же англицизм? :)