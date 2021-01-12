Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Коновалов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды

12 Января 2021, 21:15,

Динамо Москва

Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, аренда полузащитника рассчитана до конца нынешнего сезона. В соглашении не предусмотрено право выкупа.

24-летний россиянин сыграл лишь семь матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Коновалова с казанским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

После девятнадцати туров «Арсенал» занимает лишь четырнадцатое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Арсенал Тула, Игорь Коновалов, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола