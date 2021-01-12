Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, аренда полузащитника рассчитана до конца нынешнего сезона. В соглашении не предусмотрено право выкупа.

24-летний россиянин сыграл лишь семь матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Коновалова с казанским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

После девятнадцати туров «Арсенал» занимает лишь четырнадцатое место в российской Премьер-лиге.