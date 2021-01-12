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12 Января 2021, 21:15,
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Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, аренда полузащитника рассчитана до конца нынешнего сезона. В соглашении не предусмотрено право выкупа.
24-летний россиянин сыграл лишь семь матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Контракт Коновалова с казанским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.
После девятнадцати туров «Арсенал» занимает лишь четырнадцатое место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Арсенал Тула, Игорь Коновалов, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021