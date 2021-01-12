Стало известно, когда Хендрикс присоединится к «Спартаку»

Стало известно, когда полузащитник Йоррит Хендрикс присоединится к «Спартаку».

Как сообщил представитель голландца Никки Бруннеберг в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым, Хендрикс должен пройти медицинское обследование в ближайшее время, а уже в четверг полузащитник может присоединиться к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

Напомним, что ранее ПСВ объявил о достижении договорённости с московским клубом по трансферу Хендрикса.

25-летний опорный полузащитник сыграл шестнадцать матчей за ПСВ в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.