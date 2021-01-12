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Стало известно, когда Хендрикс присоединится к «Спартаку»

12 Января 2021, 20:58,

Евро-Футбол.Ру

Стало известно, когда полузащитник Йоррит Хендрикс присоединится к «Спартаку».

Как сообщил представитель голландца Никки Бруннеберг в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым, Хендрикс должен пройти медицинское обследование в ближайшее время, а уже в четверг полузащитник может присоединиться к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

Напомним, что ранее ПСВ объявил о достижении договорённости с московским клубом по трансферу Хендрикса.

25-летний опорный полузащитник сыграл шестнадцать матчей за ПСВ в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
12 Января 2021, 21:23

Сколько крику об этом Хендриксе! Таким способом пищевик хочет запугать соперников? Хе -хе...

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