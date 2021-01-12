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​Геркус обратился в суд и хочет получить от «Локомотива» 1,2 млн рублей

12 Января 2021, 18:30,

ФК "Локомoтив"

Илья Геркус подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он хочет взыскать с «Локомотива» 1,2 миллиона рублей. Речь идёт о судебных издержках в рамках прошлого дела, которое клуб Геркусу проиграл.

Судебное заседание по новому делу между «Локомотивом» и Геркусом было назначено на девятое февраля.

Стоит напомнить, что «Локомотив» требовал с Геркуса 134 миллиона рублей, обвиняя функционера в завышении премий во время работы президентом клуба. Тем не менее, «железнодорожники» суд проиграли.

Добавим, что в настоящий момент Илья Геркус стремится стать президентом ФНЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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