​Геркус обратился в суд и хочет получить от «Локомотива» 1,2 млн рублей

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12 Января 2021, 18:30,
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Илья Геркус подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он хочет взыскать с «Локомотива» 1,2 миллиона рублей. Речь идёт о судебных издержках в рамках прошлого дела, которое клуб Геркусу проиграл.
Судебное заседание по новому делу между «Локомотивом» и Геркусом было назначено на девятое февраля.
Стоит напомнить, что «Локомотив» требовал с Геркуса 134 миллиона рублей, обвиняя функционера в завышении премий во время работы президентом клуба. Тем не менее, «железнодорожники» суд проиграли.
Добавим, что в настоящий момент Илья Геркус стремится стать президентом ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус