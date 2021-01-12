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​Игроки «Урала» отказались вакцинироваться от коронавируса

12 Января 2021, 18:10,

Global Look Press

В последние дни в прессе многое говорится по поводу вакцинирования футболистов. В начале недели стало известно, что прививки от коронавируса для игроков обсуждают Премьер-лига и РФС. Но вот игроки «Урала», например, от вакцинирования отказываются. Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Они молодые ребята, пока не хотят вакцинироваться. Да, мы хотели заказать вакцину, нам предлагали, но они пока отказываются. Не знаю почему, это нужно у них спрашивать. Конечно, никто их заставлять не будет», - приводятся слова Иванова на городском сайте Екатеринбурга.  

После первой части сезона «Урал» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, но при этом опережает зону переходных игр на семь зачётных баллов. Ближайший матч «шмели» проведут через пять с половиной недель в рамках 1/8 финала Кубка России. Соперником екатеринбуржцев будет «Уфа».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Григорий Иванов
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
12 Января 2021, 18:30

Тот случай когда молодеж адекватнее взрослых

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