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​Самедов получил должность в «Локомотиве»

12 Января 2021, 16:22,

twitter.com

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что экс-игрок команды Александр Самедов занял должность старшего селекционера клуба по молодёжному футболу.

В качестве футболиста Александр Самедов выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год, а затем с 2012 по 2016 год. За два этих периода Самедов провёл за «железнодорожников» 215 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 37 голами и 40 результативными передачами на партнёров.

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Александр Самедов
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