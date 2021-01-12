​Самедов получил должность в «Локомотиве»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что экс-игрок команды Александр Самедов занял должность старшего селекционера клуба по молодёжному футболу.

В качестве футболиста Александр Самедов выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год, а затем с 2012 по 2016 год. За два этих периода Самедов провёл за «железнодорожников» 215 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 37 голами и 40 результативными передачами на партнёров.

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.