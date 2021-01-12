Смена тактики «Спартака»: Причины, плюсы и минусы

«Спартак» ещё не начал предсезонную подготовку, но уже ведутся активные разговоры, что главный тренер Доменико Тедеско будет наигрывать новую схему. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о вероятном изменении.

«Спартак» ещё даже не улетел на сборы, а уже вовсю обсуждается, что главный тренер Доменико Тедеско сменит тактику. На самом деле довольно показательно то, что команда ещё не начала тренироваться и уж тем более играть (на первом сборе у «красно-белых» не запланированы товарищеские матчи), а информация о новой расстановке есть. Пожалуй, прежде всего надо разобрать именно факт появления таких разговоров. Едва ли это могло пойти от самого Тедеско. Во-первых, немец намерен покинуть «Спартак» летом, так что странно было бы на его месте что-то новое наигрывать. Кроме того, даже если бы это и было так, то у тренера просто нет близких в России журналистов, которым он мог об этом рассказать. Таким образом, остаётся два варианта: либо новая тактика – это лишь плод чьих-то фантазий, либо указание сменить тактику идёт от руководства. Первый вариант отметать не стоит: то, как активно обсуждается смена расстановки, наталкивает на мысль, что это не выдумка. Выходит, остаётся лишь один вариант.

Когда руководство вмешивается в работу тренера, от этого в принципе редко бывают плюсы. Тем не менее в текущей ситуации такое распоряжение понятно. Тедеско любит тактику в три центральных защитника, которая не слишком распространена. Скорее всего, новый наставник, который придёт летом, предпочтёт действовать с двумя оборонцами в этой зоне. Так что в этом смысле немец может подготовить своему сменщику «багаж». Самому Тедеско это тоже может пойти в плюс. Он уходит, ему нечего бояться увольнения, а раз руководство настаивает на новой тактике, то и с него меньше спрос. Немец может спокойно повысить свою квалификацию, играя с другой тактикой. Такое умение может пригодиться в новой команде.

Однако надо понимать, что смена тактики не пройдёт безболезненно для «Спартака». Дело в том, что у команды есть серьёзные кадровые проблемы для схемы с четырьмя защитниками, будь она 4-2-3-1, 4-4-2 или 4-3-3. Прежде всего, в «Спартаке» нет правого защитника. Андрей Ещенко хоть и продлил контракт, но точно не вернётся в состав в качестве основного футболиста. Что касается Виктора Мозеса, то он не защитник. Нигериец может быть латералем, если его подстраховывают, но в оборонительных действиях он слаб, и в расстановке с 4 защитниками это будет слишком сильно заметно. Учитывая, что Николай Рассказов уехал в аренду, справа, видимо, появится Павел Маслов, но и это решение не выглядит пока идеальным. При этом легионера на эту позицию купить нельзя (лимит мешает), а свободных россиян на рынке толком нет.

Другая сложность – это фланги атаки. Справа, видимо, может сыграть как раз Мозес, который когда-то именно на этой позиции делал себе имя в Англии. Также в этой роли даже в «Спартаке» мы видели Бакаева. Слева же выбор хуже. Очевидно, что Соболев и Понсе там сыграть точно не могут. Ларссон на фланге теряет эффективность, как и Кокорин (если он вообще останется). Всерьёз сейчас рассчитывать на Максима Глушенкова тяжело. Конечно, налево можно перевести Бакаева, но пока непонятно, что из этого получится.

В итоге выходит, что если «Спартак» перейдёт на схему с четырьмя защитниками – это будет тотальный эксперимент. Для тренера это новая расстановка, которая, скорее всего, навязана сверху. При этом набор игроков не слишком располагает к такой тактике. Кроме того, даже если всё получится, то летом «Спартак» с высокой долей вероятности потеряет Алекса Крала (его зовут в Англию), который в любом случае будет игроком центральной оси. Это уже будет вызов для нового наставника и ухудшит качество «багажа».

Даже если в перспективе переход на четырёх защитников и поможет «Спартаку», то едва ли в этом сезоне. В этой ситуации надеяться на второе место будет сложно. Как бы вообще не потерять место в еврокубках…

Андрей Центров