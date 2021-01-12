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​Уткин отреагировал на смену гендиректора в «Динамо»

12 Января 2021, 15:43,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу назначения Павла Пивоварова генеральным директором «Динамо».

По словам Уткина, опубликованным в его Telegram-канале, «Динамо» его удивило. Решение назначить Пивоварова журналист называл сильным.

«Он известен как очень здравомыслящий человек с серьёзной практической хваткой. В «Зените» он слыл единственным реально работающим менеджером», - написал по поводу Пивоварова Уткин, добавив, что с этой перестановкой расклад сил изменился.

Отметим, что ранее гендиректором «бело-голубых» был Юрий Белкин. Он перешёл на должность президента клуба.

После первой части сезона «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Василий Уткин, Павел Пивоваров
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
12 Января 2021, 16:37

Видимо, что-то у руководства переклинило, раз наконец нашли нормальный кадр! Надеюсь, трансферная и внутренняя политика в Динамо вообще станет постабильнее.

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