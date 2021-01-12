«Ниццу» не устраивают условия, предложенные ЦСКА по трансферу Данило

ЦСКА и «Ницца» пока не могут договориться о переходе полузащитника Данило из-за суммы трансфера. По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, французский клуб не устраивает аренда с правом выкупа, а также сумма, которую предложили в ЦСКА.

Вопреки словам агента футболиста, переговоры всё-таки идут, но «Ницца» не торопится. Помимо ЦСКА у Данило есть два предложения из Бразилии. Один из заинтересованных клубов на данный момент предложил «Ницце» больше, чем «армейцы».

Ранее появилась информация, что Данило уже согласовал условия контракта с ЦСКА.

В сезоне 2020/2021 Данило провёл за «Ниццу» пять игр. Результативными действиями хавбек не отмечался.