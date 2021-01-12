​РПЛ и РФС обсудили внедрение дополнительной замены на случай подозрения на сотрясение мозга

РПЛ во вторник провела совещание с медицинским комитетом РФС. Речь шла об инициативе Международного совета футбольных ассоциаций по поводу предоставления команде дополнительной замены, если у футболиста есть подозрение на сотрясение мозга.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, поправки в регламент должны быть внесены к возобновлению сезона после предоставления медицинским комитетом РФС соответствующих рекомендаций.

Как известно, IFAB выступает с инициативой о том, чтобы команда имела возможность сделать дополнительную замену, если у её игрока имеется подозрение на сотрясение. В таком случае дополнительную замену получает и другая команда.