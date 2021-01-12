«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». Об этом изданию sport.aktualne.cz рассказал защитник «молотобойцев» Владимир Цоуфал.

По словам Цоуфала, руководство клуба расспрашивало его о Крале. Защитник считает, что Алекс является именно тем футболистом, который смог бы заменить в «Вест Хэме» Деклана Райса, которого сватают в топ-клубы английской Премьер-лиги.

Крал перебрался в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019-м году. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан еще на четыре года.

В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл 19 матчей и отметился тремя голевыми передачами.