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«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака»

12 Января 2021, 11:32,

Global Look Press

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». Об этом изданию sport.aktualne.cz рассказал защитник «молотобойцев» Владимир Цоуфал.

По словам Цоуфала, руководство клуба расспрашивало его о Крале. Защитник считает, что Алекс является именно тем футболистом, который смог бы заменить в «Вест Хэме» Деклана Райса, которого сватают в топ-клубы английской Премьер-лиги.

Крал перебрался в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019-м году. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан еще на четыре года.

В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл 19 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Алекс Крал, Владимир Цоуфал
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