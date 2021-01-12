«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака»

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12 Января 2021, 11:32,
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал находится в сфере интересов лондонского «Вест Хэма». Об этом изданию sport.aktualne.cz рассказал защитник «молотобойцев» Владимир Цоуфал.
По словам Цоуфала, руководство клуба расспрашивало его о Крале. Защитник считает, что Алекс является именно тем футболистом, который смог бы заменить в «Вест Хэме» Деклана Райса, которого сватают в топ-клубы английской Премьер-лиги.
Крал перебрался в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019-м году. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан еще на четыре года.
В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл 19 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Алекс Крал, Владимир Цоуфал