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«Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по Гайчу

12 Января 2021, 11:22,

Global Look Press

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий за московский ЦСКА, пользуется спросом в Турции. Как сообщает издание Takagazete, подписать 21-летнего футболиста хочет «Трабзонспор».

По данным источника, турецкий клуб сделал предложение «армейцам». «Трабзонспор» готов арендовать Гайча на полтора года с правом последующего выкупа.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Адольфо со стороны «Боки Хуниорс» и «Бешикташа».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги форвард провел 13 матчей, в которых отметился результативной передачей. Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Трабзонспор, Адольфо Гайч
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