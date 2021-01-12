«Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по Гайчу

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12 Января 2021, 11:22,
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Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий за московский ЦСКА, пользуется спросом в Турции. Как сообщает издание Takagazete, подписать 21-летнего футболиста хочет «Трабзонспор».
По данным источника, турецкий клуб сделал предложение «армейцам». «Трабзонспор» готов арендовать Гайча на полтора года с правом последующего выкупа.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Адольфо со стороны «Боки Хуниорс» и «Бешикташа».
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги форвард провел 13 матчей, в которых отметился результативной передачей. Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Трабзонспор, Адольфо Гайч