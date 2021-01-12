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Быстров: «Для «Спартака» с Тедеско все закончено»

12 Января 2021, 10:26,

ФК "Краснодар"

Экс-игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров оценил перспективы «красно-белых» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Сейчас будут сборы, там нужно пахать. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию? Для «Спартака» с Тедеско все закончено», - заявил Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам 19 туров столичный коллектив набрал 35 баллов и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Следующий матч в чемпионате России подопечные Доменико Тедеско проведут против казанского «Рубина» на стадионе «Открытие Арена» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Владимир Быстров
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