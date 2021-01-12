Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нападающий «Гремио» Пепе отказал «Зениту»

12 Января 2021, 10:18,

Global Look Press

Нападающий Пепе, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Гремио», отказался от переезда в чемпионат России, об этом рапортует журналист Рафаэль Пфайффер в «Твиттере».

Заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявлял петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» были готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что подписать форварда хочет «Порту». «Драконы» планируют предложить за бразильца 17 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Пепе забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матчей. Его трудовой договор с «Гремио» рассчитан до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Гремио, Пепе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола