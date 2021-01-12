Нападающий «Гремио» Пепе отказал «Зениту»

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12 Января 2021, 10:18,
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Нападающий Пепе, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Гремио», отказался от переезда в чемпионат России, об этом рапортует журналист Рафаэль Пфайффер в «Твиттере».
Заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявлял петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» были готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что подписать форварда хочет «Порту». «Драконы» планируют предложить за бразильца 17 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии Пепе забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матчей. Его трудовой договор с «Гремио» рассчитан до лета 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Гремио, Пепе