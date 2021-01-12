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ЦСКА согласовал условия личного контракта с полузащитником «Ниццы»

12 Января 2021, 00:00,

Global Look Press

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза может продолжить карьеру в России.

Как сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», переговоры о переходе бразильца ведёт ЦСКА. Отмечается, что московский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта.

24-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл лишь пять матчей за «Ниццу» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Контракт Данило с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивается стоимость Барбозы в 6,5 млн евро. Бразилец способен сыграть как в полузащите, так и в центре защиты.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Ницца, Трансферы футбола - зима 2021, Данило Барбоза
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