Сердце между Россией и Украиной: Смолов опубликовал фото с Шевченко

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11 Января 2021, 14:40,
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Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Поверх фотографии Смолов разместил флаги России и Украины и сердце между ними.
Напомним, в последние годы между Россией и Украиной установились напряжённые отношения. УЕФА даже разводит команды из стран и их сборные в турнирах под своей эгидой.
В сезоне 2020/2021 Фёдор Смолов принял участие в шестнадцати матчах «Локомотива» во всех соревнованиях. На счету форварда три забитых гола.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Андрей Шевченко, Фёдор Смолов
шеве больше с неким сниматься?