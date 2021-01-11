Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сердце между Россией и Украиной: Смолов опубликовал фото с Шевченко

11 Января 2021, 14:40,

ФК "Локомoтив"

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Поверх фотографии Смолов разместил флаги России и Украины и сердце между ними.

Напомним, в последние годы между Россией и Украиной установились напряжённые отношения. УЕФА даже разводит команды из стран и их сборные в турнирах под своей эгидой.

В сезоне 2020/2021 Фёдор Смолов принял участие в шестнадцати матчах «Локомотива» во всех соревнованиях. На счету форварда три забитых гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Андрей Шевченко, Фёдор Смолов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Максимов Илья
11 Января 2021, 15:57

шеве больше с неким сниматься?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола