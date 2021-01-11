Сердце между Россией и Украиной: Смолов опубликовал фото с Шевченко

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Поверх фотографии Смолов разместил флаги России и Украины и сердце между ними.

Напомним, в последние годы между Россией и Украиной установились напряжённые отношения. УЕФА даже разводит команды из стран и их сборные в турнирах под своей эгидой.

В сезоне 2020/2021 Фёдор Смолов принял участие в шестнадцати матчах «Локомотива» во всех соревнованиях. На счету форварда три забитых гола.