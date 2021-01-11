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​Хабиб Нурмагомедов попросил Ибрагимовича оценить его шикарный гол

11 Января 2021, 14:23,

Instagram

В сети появилось видео с футбольной игры с участием известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова. На видео, которое, судя по всему, было взято с официального аккаунта Хабиба в Instagram, боец забивает шикарный гол ударом с лёта с дальней дистанции.

Хабиб Нурмагомедов попросил форварда «Милана» Златана Ибрагимовича оценить его успехи на футбольном поле.

 

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов хорошо общается не только со Златаном Ибрагимовичем, но и с другим звёздным футболистом – Криштиану Роналду. Об этом боец неоднократно рассказывал в своих интервью.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (2)
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0
ингерман
11 Января 2021, 15:44

ай это был его младший брат.. сам балда покручее закалачиваец.. )))

1
Roni06
11 Января 2021, 14:30

Гол забил не Хабиб!

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