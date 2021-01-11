​Хабиб Нурмагомедов попросил Ибрагимовича оценить его шикарный гол

В сети появилось видео с футбольной игры с участием известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова. На видео, которое, судя по всему, было взято с официального аккаунта Хабиба в Instagram, боец забивает шикарный гол ударом с лёта с дальней дистанции.

Хабиб Нурмагомедов попросил форварда «Милана» Златана Ибрагимовича оценить его успехи на футбольном поле.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов хорошо общается не только со Златаном Ибрагимовичем, но и с другим звёздным футболистом – Криштиану Роналду. Об этом боец неоднократно рассказывал в своих интервью.