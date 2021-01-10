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Роша возвращается в «Спартак»

10 Января 2021, 19:30,

fratria.ru

Форвард Педро Роша в ближайшее время вернётся в расположение «Спартака».

Как сообщил журналист Фабио Алейша в «Твиттере», 13 января Роша должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра, после чего бразилец вылетит с командой в Дубаи на учебно-тренировочный сбор. Отмечается, что пока не было принято окончательного решения о будущем Роши.

26-летний футболист прошлый год провёл в аренде во «Фламенго», за который он сыграл в общей сложности восемь матчей и отметился одной голевой передачей.

Контракт Роши со «Спартаком» будет действовать ещё два с половиной сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Педро Роша
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