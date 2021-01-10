Роша возвращается в «Спартак»

|
10 Января 2021, 19:30,
|
|
Форвард Педро Роша в ближайшее время вернётся в расположение «Спартака».
Как сообщил журналист Фабио Алейша в «Твиттере», 13 января Роша должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра, после чего бразилец вылетит с командой в Дубаи на учебно-тренировочный сбор. Отмечается, что пока не было принято окончательного решения о будущем Роши.
26-летний футболист прошлый год провёл в аренде во «Фламенго», за который он сыграл в общей сложности восемь матчей и отметился одной голевой передачей.
Контракт Роши со «Спартаком» будет действовать ещё два с половиной сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Педро Роша