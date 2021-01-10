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Урунов может вернуться в «Уфу» зимой

10 Января 2021, 19:17,

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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболистом интересуется «Уфа». Башкирский и московский клубы уже начали переговоры, возможна как аренда Урунова, так и полноценный трансфер.

20-летний Урунов перешёл в «Спартак» в августе из «Уфы» за 1 миллион евро, за это время полузащитник сборной Узбекистана сыграл девять матчей за московский клуб и отметился одним забитым голом.

Сезон для «Уфы» складывается не самым лучшим образом, после девятнадцати туров клуб из столицы Башкортостана занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Уфа, Остон Урунов
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