Урунов может вернуться в «Уфу» зимой

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболистом интересуется «Уфа». Башкирский и московский клубы уже начали переговоры, возможна как аренда Урунова, так и полноценный трансфер.

20-летний Урунов перешёл в «Спартак» в августе из «Уфы» за 1 миллион евро, за это время полузащитник сборной Узбекистана сыграл девять матчей за московский клуб и отметился одним забитым голом.

Сезон для «Уфы» складывается не самым лучшим образом, после девятнадцати туров клуб из столицы Башкортостана занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.