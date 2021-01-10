Иванов: «Горд, что был частью истории «Ахмата»

|
10 Января 2021, 18:13,
|
|
Российский полузащитник Олег Иванов попрощался с «Ахматом», за который он выступал с января 2012 года.
«Каждому из вас – руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам – безмерно благодарен за все. Горд и рад, что был частью этой истории!» - цитирует Иванова пресс-служба грозненского клуба.
Напомним, что стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне Иванов сыграл тринадцать матчей за «Ахмат» в российской Премьер-лиге, проведя в общей сложности на поле всего 413 минут, в активе 34-летнего полузащитника одна голевая передача.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ахмат, Олег Иванов