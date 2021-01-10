Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Иванов: «Горд, что был частью истории «Ахмата»

10 Января 2021, 18:13,

Евро-Футбол.Ру

Российский полузащитник Олег Иванов попрощался с «Ахматом», за который он выступал с января 2012 года.

«Каждому из вас – руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам – безмерно благодарен за все. Горд и рад, что был частью этой истории!» - цитирует Иванова пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, что стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне Иванов сыграл тринадцать матчей за «Ахмат» в российской Премьер-лиге, проведя в общей сложности на поле всего 413 минут, в активе 34-летнего полузащитника одна голевая передача.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат, Олег Иванов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола