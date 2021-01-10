Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Иванов и «Ахмат» расторгли контракт, полузащитник выступал за клуб с 2012 года

10 Января 2021, 17:20,

УЕФА

Полузащитник Олег Иванов покинул «Ахмат».

Как сообщила пресс-служба грозненцев, контракт с Ивановым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Спасибо, Олег, и удачи тебе! «Ахмат» - твой дом, ты это знаешь!» - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что последние десять матчей Иванов не появлялся в стартовом составе «Ахмата».

34-летний россиянин является воспитанником Академии московского «Спартака», а за клуб из Грозного Иванов выступает с 2012 года. В общей сложности Олег сыграл 243 матча за «Ахмат», забил семнадцать голов и отдал тридцать голевых передач. В активе полузащитника пять матчей за сборную России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат, Олег Иванов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола