Иванов и «Ахмат» расторгли контракт, полузащитник выступал за клуб с 2012 года

Полузащитник Олег Иванов покинул «Ахмат».

Как сообщила пресс-служба грозненцев, контракт с Ивановым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Спасибо, Олег, и удачи тебе! «Ахмат» - твой дом, ты это знаешь!» - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что последние десять матчей Иванов не появлялся в стартовом составе «Ахмата».

34-летний россиянин является воспитанником Академии московского «Спартака», а за клуб из Грозного Иванов выступает с 2012 года. В общей сложности Олег сыграл 243 матча за «Ахмат», забил семнадцать голов и отдал тридцать голевых передач. В активе полузащитника пять матчей за сборную России.