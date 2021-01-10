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​«Спартак» объявил о продлении контрактов с Ещенко и Ребровым

10 Января 2021, 16:39,

Global Look Press

Андрей Ещенко и Артём Ребров продлили контракты со «Спартаком» до лета 2022 года. Информация была опубликована на официальном сайте клуба.

Будущим летом Ребров отпразднует десять лет выступлений за «Спартак». В московском клубе вратарь, которому в марте исполнится тридцать семь, оказался в 2011 году после перехода из «Шинника». Ребров провёл 131 матч за «красно-белых» (151 пропущенный гол).

Ещенко, в свою очередь, летом отметит пятилетие в «Спартаке». Защитник, которому в феврале «стукнет» тридцать семь, летом 2016 года перебрался в московский клуб из «Анжи» в статусе свободного агента. Ещенко сыграл за «красно-белых» 106 игр (один забитый гол).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Артём Ребров, Андрей Ещенко
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