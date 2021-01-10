​Пабло не интересен «Динамо»

Защитник «Бордо» Пабло не интересен московскому «Динамо», несмотря на появившуюся информацию в СМИ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист Константин Алексеев, который ранее на протяжении восьми лет работал в московском клубе.

29-летний Пабло выступает на позиции центрального защитника. В этом чемпионате Франции бразилец провёл за «Бордо» тринадцать матчей и даже смог забить один гол – в поединке против «Страсбурга».

В 2018 году Пабло провёл два товарищеских матча в составе национальной сборной Бразилии.

После первой части сезона «Динамо» занимает шестое место в Премьер-лиге.