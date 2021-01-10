Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Пабло не интересен «Динамо»

10 Января 2021, 12:59,

Global Look Press

Защитник «Бордо» Пабло не интересен московскому «Динамо», несмотря на появившуюся информацию в СМИ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист Константин Алексеев, который ранее на протяжении восьми лет работал в московском клубе.

29-летний Пабло выступает на позиции центрального защитника. В этом чемпионате Франции бразилец провёл за «Бордо» тринадцать матчей и даже смог забить один гол – в поединке против «Страсбурга».

В 2018 году Пабло провёл два товарищеских матча в составе национальной сборной Бразилии.

После первой части сезона «Динамо» занимает шестое место в Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Бордо, Пабло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола