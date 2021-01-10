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​Орещук: «Кокорин вернётся в «Сочи», скриньте»

10 Января 2021, 12:36,

Динамо Москва

Футбольный агент Роман Орещук высказался по поводу будущего нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев заявил, что в настоящий момент Кокорин не рассматривает никаких вариантов, намереваясь завоевать титул в составе московской команды.

«Думаю, в «Сочи» вернётся. Там ему будет комфортнее. Скриньте», - написал Орещук в Twitter.

Александр Кокорин перебрался в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В десяти матчах за «красно-белых» в первой части сезона нападающий записал на свой счёт два гола и два голевых паса. Многие игры Кокорин пропускал по причине травм.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александр Кокорин, Сочи, Роман Орещук
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