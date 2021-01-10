​Орещук: «Кокорин вернётся в «Сочи», скриньте»

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10 Января 2021, 12:36,
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Футбольный агент Роман Орещук высказался по поводу будущего нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев заявил, что в настоящий момент Кокорин не рассматривает никаких вариантов, намереваясь завоевать титул в составе московской команды.
«Думаю, в «Сочи» вернётся. Там ему будет комфортнее. Скриньте», - написал Орещук в Twitter.
Александр Кокорин перебрался в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В десяти матчах за «красно-белых» в первой части сезона нападающий записал на свой счёт два гола и два голевых паса. Многие игры Кокорин пропускал по причине травм.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Александр Кокорин, Сочи, Роман Орещук