Романцев считает, что «Спартак», которым он руководил, смог бы побороться за титул РПЛ

|
09 Января 2021, 22:15,
|
|
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда, которой он руководил, могла бы побороться за титул РПЛ.
«Спартак» моего времени мог бы рассчитывать на чемпионство сейчас. Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» - на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно», - цитирует Романцева пресс-служба РФС.
Напомним, что Романцев является одним из лучших тренеров за всю историю «Спартака». С «красно-белыми» именитый наставник восемь раз выигрывал чемпионат России и однажды побеждал в первенстве СССР.
В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 35 очков после девятнадцати туров и занимает третье место в российской Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
Я не болельщик Спартака,но тут соглашусь с Романцевым.Тот состав Спартака был на много круче нынешнего.
С тем Спартаком никто и рядом до сих пор встать не может.
Согласен.Там одни имена чего стоят.