Романцев считает, что «Спартак», которым он руководил, смог бы побороться за титул РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда, которой он руководил, могла бы побороться за титул РПЛ.

«Спартак» моего времени мог бы рассчитывать на чемпионство сейчас. Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» - на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно», - цитирует Романцева пресс-служба РФС.

Напомним, что Романцев является одним из лучших тренеров за всю историю «Спартака». С «красно-белыми» именитый наставник восемь раз выигрывал чемпионат России и однажды побеждал в первенстве СССР.

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 35 очков после девятнадцати туров и занимает третье место в российской Премьер-лиге.