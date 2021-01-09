Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Романцев считает, что «Спартак», которым он руководил, смог бы побороться за титул РПЛ

09 Января 2021, 22:15,

Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что команда, которой он руководил, могла бы побороться за титул РПЛ.

«Спартак» моего времени мог бы рассчитывать на чемпионство сейчас. Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» - на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно», - цитирует Романцева пресс-служба РФС.

Напомним, что Романцев является одним из лучших тренеров за всю историю «Спартака». С «красно-белыми» именитый наставник восемь раз выигрывал чемпионат России и однажды побеждал в первенстве СССР.

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 35 очков после девятнадцати туров и занимает третье место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
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Комментарии (3)
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1
andi
09 Января 2021, 22:43

Я не болельщик Спартака,но тут соглашусь с Романцевым.Тот состав Спартака был на много круче нынешнего.

1
779
09 Января 2021, 22:43

С тем Спартаком никто и рядом до сих пор встать не может.

1
andi
09 Января 2021, 22:45

Согласен.Там одни имена чего стоят.

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