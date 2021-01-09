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«Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро

09 Января 2021, 20:19,

Сергей Киврин

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, трансфер 25-летнего футболиста обойдётся «красно-белым» в 500 тысяч евро. Соглашение Хендрикса со «Спартаком» будет рассчитано до лета 2024 года. Зарплата Йоррита в новом клубе в первый сезон составит 1,2 миллиона евро, а во втором – 1,5 миллиона евро.

Хендрикс является воспитанником ПСВ, всю свою карьеру полузащитник провёл в голландском клубе. Отметим, что на счету Йоррита один матч за сборную Голландии, за которую он дебютировал в сентябре 2016 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСВ, Трансферы футбола - зима 2021, Спартака Москва, Йоррит Хендрикс
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