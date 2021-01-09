«Зенит» может обменять Азмуна на нападающего «Фиорентины»

Ещё один российский клуб включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме.

Как сообщает Firenze Viola, видеть Куаме у себя хочет питерский «Зенит». Этот переход станет возможным в том случае, если в обратном направлении проследует нападающий российского клуба Сердар Азмун.

Ранее в СМИ появилась информация, что форвардом «фиалок» интересуется и московский «Локомотив».

23-летний ивуариец проводит далеко не самый результативный сезон, на его счету лишь один гол в семнадцати матчах. Трансферная стоимость Куаме оценивается в четырнадцать миллионов евро, действующее соглашение футболиста с итальянским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона.