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«Зенит» может обменять Азмуна на нападающего «Фиорентины»

09 Января 2021, 19:58,

Global Look Press

Ещё один российский клуб включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме.

Как сообщает Firenze Viola, видеть Куаме у себя хочет питерский «Зенит». Этот переход станет возможным в том случае, если в обратном направлении проследует нападающий российского клуба Сердар Азмун.

Ранее в СМИ появилась информация, что форвардом «фиалок» интересуется и московский «Локомотив».

23-летний ивуариец проводит далеко не самый результативный сезон, на его счету лишь один гол в семнадцати матчах. Трансферная стоимость Куаме оценивается в четырнадцать миллионов евро, действующее соглашение футболиста с итальянским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Фиорентина, Сердар Азмун, Трансферы футбола - зима 2021, Кристиан Куаме
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