Голенков продолжит карьеру в «Ростове»

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает «РБ Спорт», футболист, контракт которого с самарским клубом истекает 30 июня 2021 года, летом пополнит состав «Ростова». Голенков уже согласовал с новым клубом контракт сроком на пять лет. Отмечается, что дончане всё-таки попробуют уговорить «Крылья Советов» Голенкова уже сейчас.

Голенков является воспитанником самарской школы футбола. В нынешнем сезоне 21-летний россиянин сыграл двадцать матчей в ФНЛ, забил девять голов и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что в активе Егора один матча за сборную России до 20 лет.