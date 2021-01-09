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Голенков продолжит карьеру в «Ростове»

09 Января 2021, 19:29,

ФК "Ростов"

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает «РБ Спорт», футболист, контракт которого с самарским клубом истекает 30 июня 2021 года, летом пополнит состав «Ростова». Голенков уже согласовал с новым клубом контракт сроком на пять лет. Отмечается, что дончане всё-таки попробуют уговорить «Крылья Советов» Голенкова уже сейчас.

Голенков является воспитанником самарской школы футбола. В нынешнем сезоне 21-летний россиянин сыграл двадцать матчей в ФНЛ, забил девять голов и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что в активе Егора один матча за сборную России до 20 лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Крылья Советов, Егор Голенков
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