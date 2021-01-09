Полузащитник ПСВ Хендрикс может перейти в «Спартак», это подтвердил представитель футболиста

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в России. Представитель футболиста Патрик Полдевраат подтвердил, что его клиентом интересуется московский «Спартак».

«Да, мы сейчас общаемся со «Спартаком», но сделка ещё не закрыта. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время», - сказал представитель футболиста в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.

25-летний голландец может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре защиты. В нынешнем сезоне Хендрикс выходил на поле шестнадцать раз, но голевыми действиями не отметился.