Полузащитник ПСВ Хендрикс может перейти в «Спартак», это подтвердил представитель футболиста

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09 Января 2021, 17:31,
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Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в России. Представитель футболиста Патрик Полдевраат подтвердил, что его клиентом интересуется московский «Спартак».
«Да, мы сейчас общаемся со «Спартаком», но сделка ещё не закрыта. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время», - сказал представитель футболиста в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.
25-летний голландец может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре защиты. В нынешнем сезоне Хендрикс выходил на поле шестнадцать раз, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ПСВ, Трансферы футбола - зима 2021, Йоррит Хендрикс
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