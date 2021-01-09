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Полузащитник ПСВ Хендрикс может перейти в «Спартак», это подтвердил представитель футболиста

09 Января 2021, 17:31,

Global Look Press

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в России. Представитель футболиста Патрик Полдевраат подтвердил, что его клиентом интересуется московский «Спартак».

«Да, мы сейчас общаемся со «Спартаком», но сделка ещё не закрыта. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время», - сказал представитель футболиста в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.

25-летний голландец может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре защиты. В нынешнем сезоне Хендрикс выходил на поле шестнадцать раз, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ПСВ, Трансферы футбола - зима 2021, Йоррит Хендрикс
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Комментарии (1)
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0
779
09 Января 2021, 21:22

Позиция у нас проблемная.
Крал бы больше вперёд ушёл.

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