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Лебедев: «Пусть Дзюба идёт в «Единую Россию», там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать»

08 Января 2021, 17:24,

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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

«Пусть идет в «Единую Россию», все спортсмены идут туда. Там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать и отправить ее на Олимпиаду», - цитирует Лебедева sport24.

Отметим, что Дзюба является лидером не только питерского «Зенита», но и сборной России, в которой Артёму доверена капитанская повязка.

32-лентий нападающий является воспитанником московского «Спартака», но свои лучшие годы проводит в «Зените». В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Артём Дзюба, Игорь Лебедев
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