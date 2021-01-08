Лебедев: «Пусть Дзюба идёт в «Единую Россию», там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

«Пусть идет в «Единую Россию», все спортсмены идут туда. Там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать и отправить ее на Олимпиаду», - цитирует Лебедева sport24.

Отметим, что Дзюба является лидером не только питерского «Зенита», но и сборной России, в которой Артёму доверена капитанская повязка.

32-лентий нападающий является воспитанником московского «Спартака», но свои лучшие годы проводит в «Зените». В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.