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«Бешикташ» интересуется Гайчем

08 Января 2021, 15:15,

Global Look Press

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает TyC Sports, аргентинского футболиста не устраивает текущее положение, он хотел бы покинуть московский клуб. Интерес к Гайчу проявляет турецкий «Бешикташ». Адольфо переживает, что может не сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде, которая состоится летом.

21-летний нападающий перешёл в ЦСКА в летнее трансферное окно, подписав с «армейцами» контракт сроком на пять лет. В нынешнем сезоне Гайч сыграл восемнадцать матчей за российский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в девять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Бешикташ, Трансферы футбола - зима 2021, Адольфо Гайч
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