«Бешикташ» интересуется Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает TyC Sports, аргентинского футболиста не устраивает текущее положение, он хотел бы покинуть московский клуб. Интерес к Гайчу проявляет турецкий «Бешикташ». Адольфо переживает, что может не сыграть за сборную Аргентины на Олимпиаде, которая состоится летом.

21-летний нападающий перешёл в ЦСКА в летнее трансферное окно, подписав с «армейцами» контракт сроком на пять лет. В нынешнем сезоне Гайч сыграл восемнадцать матчей за российский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в девять миллионов евро.