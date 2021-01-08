«Зенит» готов купить форварда «Гремио» за 20 миллионов евро

Форвард «Гремио» Пепе является одной из приоритетных трансферных целей петербургского «Зенита». Как сообщает издание Todofichajes, руководство российского клуба предложило за переход 23-летнего игрока 20 миллионов евро.

Главным конкурентом «сине-бело-голубых» считается «Порту». Однако португальский гранд готов заплатить за Пепе лишь 17 миллионов. Сам футболист отдает предпочтение трансферу в «Порту».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии форвард забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 21 поединке. Его трудовое соглашение с «Гремио» рассчитано до середины 2024-го года.