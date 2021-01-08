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«Зенит» готов купить форварда «Гремио» за 20 миллионов евро

08 Января 2021, 12:15,

Global Look Press

Форвард «Гремио» Пепе является одной из приоритетных трансферных целей петербургского «Зенита». Как сообщает издание Todofichajes, руководство российского клуба предложило за переход 23-летнего игрока 20 миллионов евро.

Главным конкурентом «сине-бело-голубых» считается «Порту». Однако португальский гранд готов заплатить за Пепе лишь 17 миллионов. Сам футболист отдает предпочтение трансферу в «Порту».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии форвард забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 21 поединке. Его трудовое соглашение с «Гремио» рассчитано до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Гремио, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
jUMPER
08 Января 2021, 12:43

Скоро появятся свои воспитанники...Сокрушительное доминирование академии «Зенита» в молодёжном и юношеском футболе принесет свои плоды...

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