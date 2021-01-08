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Менеджер сборной России: «Дзюба может стать политиком»

08 Января 2021, 10:37,

Global Look Press

Евгений Савин, который является менеджером сборной России, поведал о том, кто из игроков национальной команды может стать политиком в будущем.

«Возможно, Дзюба. После ЧМ у него раскрылись какие-то такие качества. Он мог бы быть политиком. Правильные слова находил - подбадривал, подсказывал. Так что, Дзюбиньо, ждём тебя во власти», - поведал Савин в ролике на Youtube-канале сборной России.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет 11 голов (три - с пенальти) и четыре результативные передачи. В составе петербургского коллектива Дзюба выступает с 2015-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Евгений Савин
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