Менеджер сборной России: «Дзюба может стать политиком»

Евгений Савин, который является менеджером сборной России, поведал о том, кто из игроков национальной команды может стать политиком в будущем.

«Возможно, Дзюба. После ЧМ у него раскрылись какие-то такие качества. Он мог бы быть политиком. Правильные слова находил - подбадривал, подсказывал. Так что, Дзюбиньо, ждём тебя во власти», - поведал Савин в ролике на Youtube-канале сборной России.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний нападающий провел 17 поединков, записав на свой счет 11 голов (три - с пенальти) и четыре результативные передачи. В составе петербургского коллектива Дзюба выступает с 2015-го года.