ЦСКА ищет полузащитника, «Локо» упускает Игнатьева, Рамос и Месси могут объединиться в «ПСЖ»: Трансферы и слухи недели

Первая «рабочая» неделя Нового года завершилась. Европейские клубы и не слышали об отдыхе, продолжаются биться на всех фронтах. Футболисты РПЛ пока нежатся на курортах, постят фото в инстаграм, хвастают красивыми местами, но скауты и тренеры уже вовсю работают. Усиление ко второй части сезона нужно каждому клубу чемпионата России. В Европе трансферная кампания двигается чуть активнее, особенно впечатляет вероятный размах «ПСЖ».

Российская премьер-лига

ЦСКА в поисках полузащитника

Виктор Ганчаренко остался без своих помощников. Контракты Овчинникова и Онопко решено было не продлевать. Рад этому белорусский тренер или нет - неизвестно, зато по регулярным новостям можно понять, что ищет он усиление полузащиты. «Маккаби» из Хайфы уже отверг ЦСКА, обратившийся по капитану Нету Лави. Венский «Рапид» тоже не стал продавать Деяна Любичича. Затихли переговоры по Даниилу Уткину из «Краснодара», хоть тот выпал из основы после возвращения в строй легионеров.

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Последние слухи отправляют в ЦСКА чеха или венгра. Опорник Лукаш Калвах из «Виктории» Пльзень и Адам Надь из чемпионшипа. Правда, агент полузащитника «Бристоля» притормозил россиян, сказав, что до предметных переговоров ещё далеко. Чехи отмалчиваются. «Виктория» проводит неудачный сезон, и продажа Калваха станет неплохой сделкой, вот только нужен ли «армейцам» 25-летний чех?

Сложное время «Локомотива»

У «железнодорожников» задач на это трансферное окно выше крыши. Летом команда потеряла Алексея Миранчука, а каждым трансфером будто пыталась пробить дно. Теперь у Марко Николича намечается дыра в обороне по старости Чорлуки и немощности Райковича, отсутствие креативных полузащитников и хороших форвардов (Антон Миранчук с Зе Луишем не справятся вдвоём). Хотелось нам новостей о возможных приобретениях, но тут появилась информация, что «Локомотив» продолжают разбирать. «Шальке» предложил контракт Владиславу Игнатьеву - одному из лучших игроков первой части сезона. Немцы хотят взять россиянина бесплатно, предложив контракт на полтора года. Летом 2021 у Игнатьева заканчивается соглашение с «Локо».

Европейские чемпионаты

Серхио Рамос выдал планы «ПСЖ»

С приходом Маурисио Почеттино парижский клуб моментально оброс слухами. Небезосновательно. Очень качественный тренер, голодный до побед. И прекрасный подбор игроков, который летом обязательно улучшат. Серхио Рамос заявил президенту «Реала», что «ПСЖ» намерен летом забрать и его, и Лео Месси у «Барсы», создав невероятную машину для победы в Лиге чемпионов. Так Серхио Рамос выбивает у Переса новый жирный контракт, но сценарий вполне реален. Денег у парижан полно, а летом капитаны «Реала» и «Барселоны» становятся свободными агентами.

Алаба, Эриксен, Озил и Халк на торгах

Этой зимой дорогих трансферов никто не обещает, кризис ударил знатно. Поэтому активизировались футболисты, чей контракт к концу подходит. Давид Алаба готов даже Мюнхен покинуть, с которым он легко взял последнюю Лигу чемпионов. Главный претендент на австрийца - «Реал», что неудивительно в связи с возможным уходом Серхио Рамоса. Руководство «Интера» открыто назвало трансфер Эриксена ошибкой и готово отпустить датчанина, но серьёзные клубы не готовы предложить серьёзные деньги. Пока в Кристиане больше всего заинтересован его бывший клуб - «Аякс», рядом облизываются португальские «волки» из АПЛ.

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Давно уходит из «Арсенала» Месут Озил, разжалованный Артетой. Контракт немец разрывать не собирается, поэтому все просто ждут. Ждёт полузащитник, забывший как играть в официальных матчах, ждут «Ди Си Юнайтед» и «Фенербахче», вроде согласные на финансовые запросы Озила. Халку чуть проще, он уже свободный агент, поэтому свободно ведёт переговоры и может в любой момент усилить какую-нибудь команду. В приоритете Португалия и Бразилия, хотя появлялись слухи и о возвращении в РПЛ.