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Зобнин: «Соболев мог бы стать актёром, он красиво падает»

07 Января 2021, 19:23,

Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о том, кто из российских футболистов мог бы стать политиком, актером, учителем, модником, певцом, стендап-комиком, танцором и моделью.

«Актёром мог бы стать Соболев, многие говорят, что он красиво падает в матчах.

Стендап-комик? Дзюба, у него хорошо получается шутить и рассказывать смешные истории.

Модель? Кутепов, красивая прическа, высокий, назову его.

Танцор? Беляев, вспоминается момент, когда он танцевал вальс.

Учитель? Жирков, он много знает, опытный боец.

Эксперт по моде? Шунин, он стильный, всё строго.

Певец? Назову себя.

Политик? Черчесов пусть будет, он очень строгий, с конкретикой, со стержнем», - сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роман Зобнин, Александр Соболев
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