Стали известны соперники «Ахмата» на сборе в Турции

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07 Января 2021, 18:49,
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Грозненский «Ахмат» с 9 по 20 февраля проведёт тренировочный сбор в Турции.
Как сообщает пресс-служба клуба, команда проведёт на сборе восемь матчей.
19 января.
«Ахмат» - «Арберия» (Косово).
28 января.
«Ахмат»-«Напредак» (Сербия)
28 января.
«Ахмат» - «Войводина» (Сербия)
3 февраля.
«Ахмат» - «Кызыл-Жар» (Казахстан)
03 февраля.
«Ахмат» - «Лиепая» (Латвия)
11 февраля.
«Ахмат» - «Динамо» Тб (Грузия)
Отмечается, что на 15 февраля запланированы ещё два матча, соперники российского клуба станут известны позднее.
После девятнадцати туров «Ахмат» занимает десятое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе 26 очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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