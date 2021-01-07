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Стали известны соперники «Ахмата» на сборе в Турции

07 Января 2021, 18:49,

Global Look Press

Грозненский «Ахмат» с 9 по 20 февраля проведёт тренировочный сбор в Турции.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда проведёт на сборе восемь матчей.

19 января.

«Ахмат» - «Арберия» (Косово).

28 января.

«Ахмат»-«Напредак» (Сербия)

28 января.

«Ахмат» - «Войводина» (Сербия)

3 февраля.

«Ахмат» - «Кызыл-Жар» (Казахстан)

03 февраля.

«Ахмат» - «Лиепая» (Латвия)

11 февраля.

«Ахмат» - «Динамо» Тб (Грузия)

Отмечается, что на 15 февраля запланированы ещё два матча, соперники российского клуба станут известны позднее.

После девятнадцати туров «Ахмат» занимает десятое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе 26 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат
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