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Губерниев: «Досмотрел видео с Дзюбой до конца, меня оно не возбудило»

07 Января 2021, 09:14,

Depositphotos

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальном интимном видео с участием нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я досмотрел его до конца. У меня никаких эмоций оно не вызвало. Меня видео не возбудило, я приверженец старой доброй сексуальной ориентации», - цитирует Дмитрия издание «Фонтанка».

Напомним, что Дзюба из-за этого видео лишился места в национальной сборной России, а также на несколько поединков потерял капитанскую повязку в «Зените».

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний нападающий сыграл 17 матчей, забил 11 голов и сделал четыре ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (3)
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0
Кар Карыч
07 Января 2021, 09:51

И зачем эта "херовая" история вообще здесь нужна вместе с дзюбой и губерниевым?

1
шестернев юрий
07 Января 2021, 09:50

пошло

1
sedon
07 Января 2021, 09:29

Извращенец! Какой нормальный мужик будет смотреть на дрочку другого мужика?

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