Губерниев: «Досмотрел видео с Дзюбой до конца, меня оно не возбудило»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальном интимном видео с участием нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я досмотрел его до конца. У меня никаких эмоций оно не вызвало. Меня видео не возбудило, я приверженец старой доброй сексуальной ориентации», - цитирует Дмитрия издание «Фонтанка».

Напомним, что Дзюба из-за этого видео лишился места в национальной сборной России, а также на несколько поединков потерял капитанскую повязку в «Зените».

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний нападающий сыграл 17 матчей, забил 11 голов и сделал четыре ассиста.