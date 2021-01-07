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Гайч не вернётся в Аргентину зимой

07 Января 2021, 00:28,

Global Look Press

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч не вернётся в Аргентину в зимнее трансферное окно.

Как сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» аргентинский журналист Ole Ариэль Кристофало, информация о возможном переходе Гайча в «Бока Хуниорс» не соответствует действительности. Аргентинские клубы не проявляют интерес к 21-летнему нападающему.

Напомним, что Гайч перешёл в ЦСКА в летнее трансферное окно из «Сан Лоренсо». Молодой футболист обошёлся «армейцам» в восемь с половиной миллионов евро. На счету Гайча лишь один гол в восемнадцати матчах за московский клуб. Соглашение Адольфо с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Адольфо Гайч
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