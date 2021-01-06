Почему нет трансферных слухов о новичках «Спартака»

Зима – это традиционное время появления слухов о новых футболистах в отечественных клубах. Особенно часто такие новости появляются в отношении «Спартака», однако сейчас вокруг «красно-белых» тишина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, с чем это связано.

Вокруг «Спартака» обычно много трансферных слухов, и причин тут несколько. Прежде всего, в клубе традиционно не умели держать информацию за закрытыми дверями, и она быстро проникала в прессу. Конечно, это не единственная причина. Какие-то агенты за счёт «Спартака» пытались «продать» своего клиента, а порой СМИ просто выдавали желаемое за действительное, чтобы повысить цитируемость. Ведь любая новость о «красно-белых» так или иначе увеличивает клики.

Почему же этой зимой пока о «Спартаке» новостей почти нет? В прессе мелькали разве что фамилии Матиаса Норманна из «Ростова» да Куинси Промеса из «Аякса». Причём очевидно, что норвежец точно в стан «красно-белых» не перейдёт, потому что дончане намерены продать хавбека за большие деньги в Европу, а что касается голландца, то это скорее желание его самого и «Аякса», связанное с проблемами футболиста с законом.

В целом у такой тишины вокруг «Спартака» объяснений сразу несколько. При этом, очевидно, что клубу усиление необходимо, и работа наверняка ведётся в этом направлении. Наверное, отчасти в клубе действительно стали более серьёзно относиться к конфиденциальности информации, но вряд ли это основной фактор. Прежде всего, зимнюю трансферную кампанию подкосило заявление Доменико Тедеско о грядущем уходе. Зимой традиционно происходит меньше трансферов, потому что в середине сезона переезд – ещё больший риск, чем летом. При этом в «Спартаке» по окончании чемпионата должен смениться тренер, и едва ли кто-то захочет ехать в Москву с непонятными перспективами. Летом в «Спартаке» будет новый тренер, по всей видимости, иностранец, который наверняка захочет пригласить кого-то. Так что пока в отношении «красно-белых» сейчас многие спешить не будут.

Вторая очевидная проблема – это лимит. Аренда Педро Роши, по всей видимости, в Бразилии продлена не будет, и он вернётся в Москву. После этого в «Спартаке» будут заполнены все доступные легионерские позиции. Таким образом, «красно-белые» в настоящее время стоят перед дилеммой: либо брать россиян, либо сначала расставаться с кем-то из легионеров. С первым вариантом, как правило, сложновато. Выбор игроков с российским паспортом невелик, и найти подходящих нелегко. По данным СМИ, «Спартак» ищет прежде всего центрального полузащитника, а свободных россиян на рынке просто нет. Что касается расставания с легионерами, то и тут не всё просто. Рошу пока пристроить не удаётся, отдать куда-то Урунова, видимо, тоже, а остальные иностранцы «красно-белым» самим нужны.

Добавим к этому и тот факт, что «Спартак» явно ограничен в финансах. Не стоит забывать про финансовый фэйр-плей, который больно ударил по клубу. «Красно-белые» не выступают в Лиге чемпионов, а коронавирус серьёзно сократил доходы от билетов, на которых москвичи неплохо зарабатывали во время топовых поединков. Да и опять же покупать дорогого футболиста, который через полгода может не понадобиться новому тренеру – это риск.

Скорее всего, этой зимой какого-то серьёзного усиления «Спартак» не получит. Ходят разговоры о том, что кем-то из россиян будет продублирована позиция левого защитника, чтобы у Айртона был сменщик. Хотя это не приоритет, потому что при необходимости там могут выйти Зобнин и Ещенко, но при возможности кого-то могут взять. Кроме того, «Спартак», как говорилось выше, ищет центрального полузащитника, а найти его будет довольно сложно.

Андрей Центров