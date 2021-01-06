Орещук – о видео с участием Игнатьева: «Только дебилы могли на такое обратить внимание»

Футбольный агент Роман Орещук отреагировал на скандальное видео с участием нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

«Только дебилы могли на такое обратить внимание. У человека отпуск, и он вправе делать всё что хочет. Если к нему есть претензии, то только от клуба они могут быть», - написал Орещук в «Твиттере».

На опубликованном видео российский футболист танцует на пляже с бутылкой пива в руке. Отметим, что общественность критикует Игнатьева уже долгое время, Иван регулярно оказывается замешан в разного рода скандалах, в то же время молодой нападающий не добивается никаких успехов на футбольном поле.