Агент: «Официальных предложений по Туфану не было»

Агентство, представляющее интересы полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, прокомментировало слухи об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

«Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Однако пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера», - сообщили в агентстве.

Полузащитник сборной Турции является воспитанником «Бурсаспора», но с 2015 года выступает за «Фенербахче». В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл шестнадцать матчей за клуб, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Контракт Туфана с «Фенербахче» действует до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.