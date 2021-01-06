​ЦСКА и «Спартак» интересуются хавбеком из Турции

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06 Января 2021, 19:23,
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Полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан входит в сферу интересов нескольких клубов. Как сообщает futbolarena.com, речь идёт о московских ЦСКА и «Спартаке», а также об английском «Вест Бромвиче».
В текущем сезоне Туфан провёл за «Фенербахче» шестнадцать матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Туфана в 10 миллионов евро. Футболист, чей контракт рассчитан до конца июня 2023 года, имеет за плечами 55 игр за сборную Турции, в которых он отметился семью голами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Фенербахче, Трансферы футбола - зима 2021, Озан Туфан